تراند الفن: السويدي هانس جروندبرج يقود جهود الأمم المتحدة في اليمن خلفا لجريفيث

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 مساءً - صنعاء- (أ ف ب):

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة تعيين السويدي هانس جروندبرج رسميا مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، خلفاً للبريطاني مارتن جريفيث الذي حاول دفع الأطراف العنية لإنهاء النزاع الدامي في البلد الفقير دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.

وكانت مصادر دبلوماسية أفادت وكالة فرانس برس في يوليو الماضي بأنّ قرار الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش جاء بعدما أقرّ غريفيث، الذي أصبح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بفشله في وضع حد للحرب الطاحنة بعد مهمة استمرت ثلاث سنوات.

ومنذ عام 2014، تسبّب النزاع الدائر بين قوات حكومية يدعمها تحالف عسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران، في مقتل وإصابة عشرات آلاف الأشخاص في اليمن، وفقًا لمنظمات إنسانية مختلفة.

ويعتمد أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم نحو 30 مليونا والذين يواجهون مخاطر متزايدة من الأوبئة والمجاعة، على المساعدات الدولية، في إطار أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.

وحاول جريفيث الضغط على أطراف النزاع لوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة مفاوضات. وجرى التوصل لاتفاق مبدئي في 2018 على مباشرة خطوات عملية في هذا الصدد، بينها الافراج عن أسرى، لكن المعارك تواصلت في عدة مناطق.

ويشغل جروندبرج منذ سبتمبر 2019 منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه بحسب الامم المتحدة خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بينها أكثر من 15 عاماً من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

ورأس قبل ذلك قسم الشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات اليمنية والتي أدت إلى الاتفاقية المبدئية في ديسمبر 2018.

كما ترأّس مجموعة العمل الخاصة بالشرق الأوسط والخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في 2009.

وواجه جريفيث خلال فترة عمله في اليمن اتهامات من قبل المتمردين الذي يسيطرون على مناطق شاسعة بينها العاصمة صنعاء، بالانحياز لصالح السلطة المعترف بها رغم لقاءاته الدورية مع كبار قادة الحوثيين وبينهم زعيمهم عبدالملك الحوثي.