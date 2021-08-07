تراند الفن: بالفيديو| محمد فؤاد يغني في حفل خطوبة نجله “عبدالرحمن”

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 مساءً - أدمن 56 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة
كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة إيناس عزالدين، متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو من حفل خطوبة نجل الفنان محمد فؤاد، والذي أقيم أمس الجمعة 6 أغسطس في الساحل الشمالي.
وظهر فؤاد في الفيديو وهو يغني “كنت فين غايب عني من سنين”، ويقوم حضور الحفل بترديد كلمات الأغنية معه.
وعلقت إيناس “من فرح عبدالرحمن محمد فؤاد، القلب الطيب والحب الحقيقي فؤش الغالي”.
جدير بالذكر أن محمد فؤاد حضر مؤخرا حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح، وغنى أكثر من أغنية، وحرصت الفنانة لوسي وعدد من الحضور على ترديدها معه والرقص على أنغامها.
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