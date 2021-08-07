تراند الفن: رابع الأولمبياد.. منتخب اليد يفقد البرونزية بالهزيمة أمام إسبانيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 مساءً - القاهرة ـ مصراوي:

هُزم المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم السبت، أمام نظيره الإسباني خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وظلّ المنتخب الوطني ندًا قويًا لنظيره الإسباني خلال المباراة التي تُحدد من سيحصل على الميدالية البرونزية، حتى النهاية ولكنه هُزم بنتيجة 33-31.

وكان المنتخب المصري قد هُزم في مباراة دور النصف نهائي أمام نظيره الفرنسي، بينما هُزم نظيره الإسباني في مباراة الدور ذاته أمام نظيره الدنماركي.

وإليكم أبرز أحداث الشوط المباراة:

تقدم أحمد الأحمر للمنتخب الوطني بتسجيل أول أهداف الفريق بعد مرور دقيقتين ونصف قبل أن يتعادل المنتخب الإسباني ليستمر التعادل حتى نتيجة 3 -3 ثم تتقدم مصر لتصبح النتيجة بعد مرور 8 دقائق 5 – 3.

ونجح المنتخب الإسباني في العودة مرة أخرى بتقليص النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 9 ثم التعادل في الدقيقة 10 قبل أن تتقدم بهدف سادس في الدقيقة 11.

وتعادل الأحمر لمصر في الدقيقة 13 من رمية جزائية قبل أن يتقدم لمصر بهدف سابع بعد تسديده رمية جزائية أخرى بنجاح في الدقيقة 14 قبل أن تتعادل إسبانيا في الدقيقة ذاتها.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدف ثامن قبل أن يتعادل يحيى خالد لمصر في الدقيقة 15 قبل أن يتقدم المنتخب الإسباني مرة أخرى بهدف تاسع ثم يتعادل ممدوح هاشم لمصر في الدقيقة 17.

وعاد المنتخب الوطني للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 18 بهدف سجله يحيى خالد هو العاشر للفريق قبل أن يتعادل المنتخب الإسباني في الدقيقة ذاتها ثم تقدم المنتخب الإسباني بهدف في الدقيقة 19 قبل أن يتعادل محمد سند للمنتخب الوطني في الدقيقة ذاتها لتُصبح النتيجة 11 – 11.

وفي الدقيقة 20 تقدم المنتخب الإسباني بتسجيل الهدف الـ 12 قبل أن يرد قداح بتصويبة قوية تعادل بها للمنتخب الوطني ولكن عاد المنتخب الإسباني للتقدم مع الدقيقة 21 بتسجيل الهدف 13 ثم 14 ثم 15.