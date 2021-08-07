تراند الفن: ارتفع أسعار السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بسوق الجملة بالعبور

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 مساءً - كتبت- دينا خالد: ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، فيما استقرت بقية أصناف الأسماك مقارنة بأسعار أمس. ارتفع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 20 و23 جنيها. استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح اليوم بين 60 و75 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها. وبلغ سعر كيلو السمك البوري، بين 47 و53 جنيها، وسعر كيلو الجمبري الصغير، اليوم بين 90 و160 جنيها. وتراوح سعر الفيليه البلطي اليوم بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها

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