تراند الفن: بإطلالات ساحرة وأنيقة نجل محمد فؤاد يحتفل بخطوبته بالساحل الشمالي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 11:13 صباحاً - أدمن ‏32 دقيقة مضت لايف ستايل 10 زيارة

كتبت_ شيماء مرسي احتفل الفنان محمد فؤاد، بخطوبة نجله “عبدالرحمن”، مساء الجمعة، في الساحل الشمالي. وارتدى عبد الرحمن محمد فؤاد بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض. وارتدت خطيبته فستاناً باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض. ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت علل رسمة عيونها. واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

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