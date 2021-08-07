تراند الفن: فريال أشرف “باكية” بعد ضمان ميدالية لمصر: شكراً لأمي.. ده إنجازك”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 11:13 صباحاً - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توجهت لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، فريال أشرف، بالشكر لوالدتها على مساندتها بعد تألها لدور نصف نهائي النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وتأهلت فريال أشرف إلى نصف نهائي منافسات الكاراتيه لوزن أكثر من 61 كجم سيدات، لتضمن ميدالية جديدة لمصر في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وقالت فريال، عقب المباراة باكية في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس:”هذا مجهود 4 سنوات وليس سنة أو اثنتين، ضغط نفسي وعصبي أنت تقوم بعمل لمصر.. شكرا لكل من وقف بجانبي.. شكرًا لأمي.. ده إنجازك يا أمي والله الحمدلله”.

وتابعت اللاعبة المصرية:”يارب إن شاء الله بوعد بالوصول للنهائي، لم تنته البطولة بعد، أنهينا المرحلة الأصعب بالتأهل، المنافسة كانت صعبة، فأنت لا تواجه لاعبين أقل منك فجميعهم مصنفين، جميعهم رقم 1 في دولتهم وممكن يكون منهم بطل عالم أكثر من مرة”.

وأتمت فريال تصريحاتها بقولها:”نعم هذه هي المرة الأولى التي تتواجد لعبة الكاراتيه في الأولمبياد، الكاراتيه يستحق أن يكون في الأولمبياد.. المباريات صعبة وهناك ضغط بخلاف أي بطولة خضتها فهي بطولة كبيرة ولابد أن تكون على قدر المسؤولية”.