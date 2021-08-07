تراند الفن: أميرة فراج تطلق أحدث أغانيها “شاطرة”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 11:13 صباحاً - كتبت- منى الموجي:

أطلقت المطربة أميرة فراج أغنية شاطرة على جميع منصات الأغاني، الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، مهندس الصوت ياسر أنور.

وحققت الأغنية في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة، على موقع “يوتيوب”. وتقول أميرة عن الأغنية في بيان صحفي “سعيدة جدًا بإطلاق أغنية شاطرة، وأتمنى ان تعجب الجمهور أيضًا، لأني من خلالها أقوم بأكثر شيء أحبه وهو الغناء”.

وتابعت عن كواليس الأغنية “العمل مع المُلحن عزيز الشافعي ممتع جدًا، وكواليس التسجيل كانت رائعة، فالطابع الشبابي الذي أضافه أمير طعيمة في كلماته، جعلنا جميعًا مستمتعين بالعمل على الأغنية”.

ومن كلمات الأغنية:

في وجع القلب تحيّر الدكاترة.. يا واخد من حياتي أحلى فترة

ومهما عملت فيّا أحبك أكتر .. ما شاء الله عليا طول عمري شاطرة

لو آجي كده تيجي كده مش فاهماك.. وزهقت منك أنا بس أنا حبّاك

حظي وقعني فيك وأتاريك أتاريك.. ملكش مالكة وأنا مش سالكة معاك.

بدأت أميرة فرّاج الغناء من سن 9 سنوات، حيث شاركت في كورال الأطفال بمسرح سليم سحاب، ثم غنّت بالأوبرا وبعدها انتقلت إلى الفرقة القومية الكبيرة. انضمت أميرة لفرقة بنات النيل، شاركت معهم في حفلات في مصر وخارجها، تخرّجت أميرة من كلية أداب إعلام لتعمل كمراسلة صحفية فنية في قناة روتانا ميوزيك وART ولتقدم بعد ذلك برنامج عسل أبيض على قناة Ten، ويعتبر برنامج قعدة ستات والذي قدمته على قناة أوربيت هو أحدث أعمالها كمذيعة.

وفي 2020 قررت أميرة العودة إلى الغناء لتنضم إلى فرقة أيامنا الحلوة وتقدم معهم أكثر من حفلة، ثم قدمت حفلة منفردة لها في ساقية الصاوي، وأطلقت أغنية سينجل بعنوان أصعب تجربة”.