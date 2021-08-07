نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الحصرية اليوم 7 أغسطس 2021 (العودة للمدارس) في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الحصرية اليوم بمناسبة عودة المدارس، حيث أن يبدو للمتابع للعروض المختلفة من المؤسسات التجارية العريقة أن مكتبة جرير من أفضل المؤسسات تقديما للعروض والخصومات، هذا بالإضافة إلى العروض المجانية التي تقدمها لعملائها بين الحين والآخر، ونحن هنا في موقع “ثقفني” سوف نتناول أبرز وأهم عروض جرير الحصرية بمناسبة عودة المدارس حضورياً داخل المملكة العربية السعودية.

أبرز عروض مكتبة جرير الحصرية اليوم 7 أغسطس 2021 على الحقائب المدرسية

مثل كل موسم من مواسم الدراسة السنوية تتميز مكتبة جرير بتقديم عروض وتشكيلة رائعة على الحقائب المدرسية من براند “أديداس”. لكن هذا العام ليس ككل عام بالنسبة للأسعار، فتحت شعار هاشتاجات، ( العودة للمدارس، رجعنا لك بشوق وجد، المدرسة هي المكانة لا المكان). أعلنت مكتبة جرير عن التشكيلة الرياضية للحقائب بأسعار خيالية ونتناول أبرزها كما يلي:

أولاً: حقيبة أديداس أوريجنالز. كلاسيك للظهر، زهور الخشخاش، اشتر حقيبة وفز بالأخرى مجاناً بسعر 119 ر.س.

ثانياً: حقيبة أديداس. باور 4 للظهر، أبيض/ وردي، اشتر واحدة والثانية مجاناً، بسعر 99 ريالاً سعودياً.

ثالثاً: حقيبة “نايكي” برازيليا، متوسطة الحجم، مناسبة لجهاز 15 بوصة. متوفرة باللون الأسود/ وردي. اشتر حقيبة وخذ الأخرى هدية بسعر 119 ر.س.

رابعاً: حقيبة “نايكي”. مع ملحقات للظهر، مناسبة لجهاز 15 بوصة. (Air، Elemental)، بسعر 199 ريالاً سعودياً.

كانت هذه أبرز العروض على الحقائب المدرسية الحصرية من جرير اليوم. لكن للمزيد يمكنك زيارة الرابط الرسمي لتلك العروض.

عروض على الكتب التعليمية (مجموعة كيفية إتقان الرسم)

تحت عنوان “وصل حديثاً” نشر الحساب الرسمي لمكتبة جرير أيضا على تويتر تغريده حول مجموعة رائعة من الكتب عن “كيفية إتقان الرسم في 10 خطوات سهلة وبسيطة“. وسعر الكتاب الواحد منهم هو 42 ريال سعودي.

عروض الجوالات اليوم

وفي خانة “وصل حديث” أيضا من الموقع الرسمي لمكتبة جرير توجد عروض وخصومات كبيرة على الجوالات وخاصة (أبل آيفون). وذلك كما يلي:

أولاً: هاتف أبل آيفون 12. سعة تخزينية 64 جيجا بايت ولون أبيض. الجيل الخامس بسعر 3399 ر.س.

ثانياً: أبل آيفون أسود اللون. وبسعة تخزينية 64 جيجا بايت أيضا، والجيل الخامس بسعر 3499 ريالاً سعودياً.

كانت هذه أبرز العروض من جرير اليوم بالنسبة للجوالات، لكن هذه كانت مجرد نبذة بسيطة، وإذا أردت المزيد بإمكانك أن تزور الرابط الرسمي لتلك العروض.