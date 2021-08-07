أسماء أولاد حلوة وفخمة وجديدة وغريبة ومعانيها

أسماء أولاد حلوة تربع هذا العنوان على روابط البحث في الفترة الأخيرة نظرا لبحث الكثير من الآباء والأمهات عن المعاني الراقية التي يسمون بها الأولاد ليصبح الاسم مستقبلا له معنى مميز وهام في حياته فلنتابع.

أسماء أولاد حلوة

من أسماء الأولاد الحلوة والتي حرص الكثير من الناس على تسميتها مايلي:

حاتم: يشار إلى هذا الاسم في معجم اللغة العربية باسم الشخص العادل والقاضي.

ساري: يشار إلى هذا المعنى باسم الشخص الذي يتبع شخصا أخر ويرافقه.

سهيل: يشار إلى هذا المعنى في معجم اللغة باسم النجم الساطع والمنير.

كاظم: يشار إلى هذا المعنى في اللغة باسم الرجل الهادئ والساكت.

مهند: يشار إلى هذا الاسم فى اللغة بمعنى الرجل الحاد في طباعه كالسيف.

نيروز: هو إسم غير عربي يشيرإلى الرجل المعتدل أو ما يشبه مزاجه فصل الربيع.

لؤي: يشير هذا الاسم في اللغة إلى الرجل قوي البنية أو دائم الاندفاع كالثور الوحشي.

فارس: يشير هذا المعنى إلى الرجل المتميز والماهر في امتطاء الخيل وترويضه.

الأسماء المشهورة المستخدمة قديماً وحديثاً

من الأسماء التي يعرفها الناس وتعاقبوا على تسمية أبنائهم بها ما يلي:

أحمد: يشار إليه في المعجم العربي بالحمد وهو من الأسماء التي عرف بها الرسول.

خالد: يشار إليه في المعجم بمعنى البقاء والخلود والقوة.

سامي: يشار إليه في المعجم بمعنى المقام الرفيع والمكانة العالية.

وليد: يشار إليه في المعجم باسم التكوين وبداية النشوء والولادة.

يزيد: يشار إليه في المعجم بمعنى الشيء وكثرته ووجوده.

صفوان: يشار إلى هذا الاسم في المعجم بمعنى المتانة والصلابة.

عادل: يشارإلى هذا المعنى في المعجم بالرجل الحكيم والعادل.

صقر: يشار إلى هذا المعنى في المعجم باسم حدة النظر والفراسة وهو نوع من الطيورالجارحة.

عسان: يشير هذا الاسم في المعجم إلى الرجل قوي الطباع والشخصية.

أسماء أولاد اسلامية

من الأسماء الجميلة التي يسمي بها الناس أبنائهم هي الأسامي الإسلامية التي تعود لبعض الصحابة أو الأنبياء ومن هذه الأسماء ما يلي:

محمد: هو اسم أعظم الخلق أجميعن ويشار إليه في المعجم باسم صاحب الأخلاق العظيمة والمقام المحمود المرتفع.

حمزة: يشار إليه في معجم اللغة العربية بأنه الأسد أو القوي الشديد وقد كان اسم عم رسول الله.

إسماعيل: يشار إليه في معجم اللغة العربية بمعنى الرجل شديد الولاء والطاعة وقد كان ابن سيدنا إبراهيم.

قدمنا لكم أسماء أولاد حلوة وجميلة وجديدة كي تتبدد حيرة الآباء ويستطيعوا اختيار أسماء مميزة لأطفالهم.