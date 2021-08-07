أسماء بنات حلوة وجديدة وغريبة ومعانيها.. وما معنى يامور وألدا

يبحث الكثير من الناس عن أسماء بنات حلوة ولا تكون غريبة أو مقلدة بسبب الجو السائد من المعاني التي لا يعرف ولا يفهم معناها ولذلك يتمنى معظم الأشخاص أن يمتلك أبنائهم وخصوصا من البنات أسماء فريدة بمعاني جميلة.

أسماء بنات حلوة

هناك العديد من أسماء البنات الحلوة التي نستعرضها كالتالي:

روجيندا: تشير في المعجم إلى الشمس التي تجعل الحياة منيرة وجميلة.

روسلين: تشير في المعجم العربي إلى الشمس ما قبل فترة الغروب وجمالها.

روسيل: تشير في معجم اللغة العربية إلى قرص الشمس وقت الذروة.

روشان: تشير في معجم اللغة العربية إلى الإضاءة والتوهج.

روهان: تشير في اللغة العربية إلى الشيء الموعود به.

روانا: تشير في اللغة العربية إلى السفر والترحال.

لونار: تشير في معجم اللغة العربية إلى البنت الجميلة أو التي تشبه القمر.

جوانا: اسم غير عربي يشير في معناه إلى الفضل والكرم والجمال.

نيروز: اسم غير عربي يشير في معناه إلى العيد وبهجته.

هازال: اسم غير عربي يشير في معناه إلى البندق وهو نوع من أنواع الشجر.

يارا: اسم يشير في معناه إلى الحكمة والجمال.

يامور: اسم عربي من أسماء المطر ويشير إليه.

أسماء بنات غريبة وحلوة لعام 2021

هناك العديد من أسماء البنات التي تبدو غريبة ولكنها جميلة ومن هذه الأسماء ما يلي:

ألدا: هو اسم غير عربي ظهر في القاموس الألماني تحت معنى المرأة الجميلة والمثالية وقد ظهر مؤخرا في الدول العربية ولكنه ارتبط في بادئ الأمر بكونه اسم مذكر ثم تحول لمؤنث.

تالارا: هو من الأسماء غير العربية ولكنه يعد من الأسماء القليلة جدا في التسمية لأنه يشير إلى الخضار.

ألبرتا: هو من الأسماء الإنجليزية وقد ورد ذكره في القاموس بمعنى المرأة العظيمة صاحبة النفوذ وله المذكر منه ألبرت فيشير أيضا للرجل العظيم رفيع المقام.

أسماء بنات إسلامية وحلوة

هناك العديد من الأسماء الإسلامية التي تناسب التسميات المختلفة ومنها:

يم: هو من الأسماء العربية وقد تم تعريفه في المعجم أنه يشير للمراة الجميلة أو النهر الجميل وهو من أسماء القرآن الكريم حيث ذكر حوالي سبع مرات.

يمنى: يشار إليها في المعجم بمعنى البنت المباركة أو السعيدة.

يقين: يشار إلى ذلك الاسم في المعجم بمعنى العلم والمعرفة الواسعة.

ذكرنا لكم أسماء بنات حلوة وجديدة كي يمكن لكم اختيار أسماء جميلة وجديدة لطفلتكم.