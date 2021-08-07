تراند الفن: خسائر حادة في أسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 10:10 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت اقتصاد 7 زيارة

القاهرة- وكالات: هوت أسعار الذهب العالمية بنسبة 2.29% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع. ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج انخفض سعر أوقية الذهب إلى 1763 دولارًا بتراجع قيمته 41.3 دولار، عن بداية الجلسة. واليوم والغد العطلة الأسبوعية بالبورصات العالمية.

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