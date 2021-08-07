تراند الفن: لهذه الأسباب.. احرص على تناول الكوسة مرة في الأسبوع

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 10:09 صباحاً - كتبت-أسماء مرسي

الكوسة من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، إذ إنها تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة التي تساعد في إنقاص الوزن، وتعزيز صحة القلب وغيرها من الفوائد الصحية.

لكن هل تعلم ما الفوائد التي يمكن أن تعود على الجسم عند تناولها مرة واحدة أسبوعيا؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما نشر موقع” stylecraze”.

– إنقاص الوزن:

كونها منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف، ما قد يعزز الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وبالتالي إنقاص الوزن.

– تعزيز صحة القلب:

الكوسة منخفضة في الكوليسترول والصوديوم والدهون، وتساعد في الحفاظ على توازن الكربوهيدرات، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة القلب.

والسبب الآخر الذي يجعل الكوسة تعمل بشكل جيد للقلب هو وجود الألياف، حيث ارتبط تناول كميات كبيرة من الألياف بانخفاض مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

– تحسين صحة العين:

تحتوي أيضا على كمية وفيرة باللوتين وزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تمنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

– السيطرة على مرض السكري:

الأطعمة غير النشوية مثل الكوسة يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع وتساعد في علاج مرض السكري، بالإضافة إلى تشير دراسة ألمانية إلى أن الألياف غير القابلة للذوبان (التي تحتوي الكوسة على كمية جيدة منها) يمكن أن تكون فعالة جدًا في الوقاية من مرض السكري من النوع 2.

– خفض نسبة الكوليسترول:

تعد هي واحدة من الأطعمة القليلة الخالية من الكوليسترول، وبالتالي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي لخفض الكوليسترول، نظرا لاحتوائها على الألياف القابلة للذوبانة التي تتداخل مع امتصاص الكوليسترول، وهذا يساعد على خفض الكوليسترول الضار أو LDL في الدم.

– علاج الربو:

وفقًا لدراسة إيرانية، فإن المستويات العالية من فيتامين ج الموجود بها، تساعد في علاج الربو، كما تحتوي الكوسة أيضًا على النحاس الذي يعد أكثر فاعلية في علاج الربو.

– الوقاية من سرطان القولون:

تعتبر الألياف الموجودة في الكوسة أهم سبب يمكن أن تساعد في علاج سرطان القولون، تمتص الألياف الماء الزائد في القولون، وتحتفظ بالرطوبة الكافية في البراز، وتساعده على الخروج بسلاسة من الجسم، بسبب كل هذا، تعمل الألياف بشكل جيد في الوقاية من سرطان القولون.

– خفض ضغط الدم:

بفضل احتوائها على البوتاسيوم، لذا فهي تعد من أكثر الأطعمة المفضلة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على الأوعية الدموية.

– تبطئ الشيخوخة:

الكوسة هي مصدر جيد لمضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين الضروريان لمكافحة الشيخوخة، حيث إنها تحمي خلايا الجسم والجلد من أضرار الجذور الحرة، والتي قد تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

كما يحافظ الريبوفلافين الموجود في الكوسة على صحة الجلد والشعر والأظافر والأغشية المخاطية.

– تقوية العظام والأسنان:

يحافظ اللوتين والزياكسانثين وفيتامين K في الكوسة على قوة العظام والأسنان، بالإضافة إلى أنها تقوي خلايا الدم.