تراند الفن: تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 10:09 صباحاً - كتب- رمضان حسن: استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا. ويلعب الأهلي وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم السبت في مباراة مؤجلة بالدوري. ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق بعد غيابه الفترة الأخيرة للمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في طوكيو 2020. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني. الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية. الوسط الهجومي: محمود عبدالمنعم “كهربا” – محمد مجدي “أفشة” – حسين الشحات. الهجوم: محمد شريف.

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