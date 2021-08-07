انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة الأهلي 2021 على نايل سات لمتابعة برنامج ملك وكتابه من تقديم إبراهيم المنيسي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - النادي الأهلي من أوائل الأندية العربية والأفريقية التي اهتمت بالنواحي الإعلامية والاستثمار فيها، فمنذ أن تقرر إنشاء قناة النادي الأهلي في عام 2008 حتى الآن وتعتبر القناة واحده من أهم وأقوى القنوات الرياضية في الوطن العربي، يعود ذلك للشعبية الكبيرة للنادي الأهلي في مصر والوطن العربية والتي كانت سببا كبيرا في انتشار تردد قناة الأهلي وزيادة متابعي القناة في شتى أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة الأهلي

لمتابعه قناة الأهلي يمكنكم متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد التالي.

تردد القناة القمر الصناعي الترميز القطبية معامل التصحيح 11743 نايل سات 27500 عمودي 3/4

نشأه قناة الأهلي

في أغسطس من عام 2008 أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاون مع شبكة راديو وتليفزيون العرب ART انطلاق قناة النادي الأهلي لتصبح المنبر الإعلامي للنادي، وظلت القناة تحت إدارة شبكة راديو وتليفزيون العرب حتى انتقلت إدارة القناة لشركة بريزنتيشن سبورت في النصف الثاني من عام 2016، واستمرت الإدارة الإعلامية لشركة برزنتيشن سبورت لقناة النادي الأهلي حتى بدايات العام الحالي والذي انتقلت فيه إدارة القناة لشركة لايف التي تدير القناة حاليا.

برنامج ملك وكتابه على قناة الأهلي

شهدت قناة الأهلي في نهايات العام الماضي مرحلة كبيرة من التطوير والتحديث، ومع هذا التطوير انطلقت العديد من البرامج الجديدة على القناة ومن أهم تلك البرامج برنامج ملك وكتابه الذي يقدمه كلا من إبراهيم المنيسي وعدلي القيعي، يتناول البرامج مناقشة لأهم الأحداث الرياضية في النادي، كما يتناول عرض لأخر الأخبار التي تخص القلعة الحمراء.