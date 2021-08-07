تراند الفن: هند صبري تنشر صورة مع أحمد رزق.. وهكذا علّق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 09:09 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت النجمة التونسية هند صبري، صورة لها مع الفنان أحمد رزق، على شاطئ البحر.

ونشر صبري، صورة لها مع “رزق” عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “سَـلامٌ عَلى الدُّنْيـا إِذَا لَمْ يَكُـنْ بِـهَا، صَـدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الوَعْدِ مُنْصِفَـا”.

وعلّق أحمد رزق على الصورة قائلا: “بحبك حب.. ربنا يديم صداقتنا للأبد”.

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يذكر أن أخر أعمال هند صبري مسلسل “هجمة مرتدة”، بطولة النجوم: أحمد عز، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ونضال الشافعي، وندى موسى، ومايان السيد، وخالد أنور، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

بينما أخر أعمال أحمد رزق مسلسل “القاهرة كابول” بطولة النجوم: فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي.