تراند الفن: الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و617 وفاة

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 09:09 صباحاً - أدمن 51 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة
نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت الهند 38 ألفا و628 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و895 ألفا و385 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية – وفق ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إنديا” اليوم السبت – أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 617 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 427 ألفا و371 شخصا.
وأفادت بأن 40 ألفا و17 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و55 ألفا و681 حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 412 ألفا و153 حالة.
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