تراند الفن: سيدات مصر يودعن منافسات الجمباز الإيقاعي بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 09:09 صباحاً - كتب- إبراهيم علي ودع فريق مصر للسيدات منافسات الجمباز الإيقاعي، بعد احتلالهن المركز قبل الأخير في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”. وحققت سيدات مصر في المحاولة الأولى بمنافسات الجمباز الإيقاعي، 36.300 نقطة، بينما حققن في المحاولة الثانية 33.050 نقطة. ولم ينجح فريق مصر للسيدات بمنافسات الجمباز الإيقاعي، بعد احتلالهن المركز 13 من أصل 14 فريق مشارك بالتصفيات بإجمالي نقاط 69.350 نقطة. جدير بالذكر أن أول 8 مراكز تتأهل إلى نهائيات منافسات الجمباز الإيقاعي.

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