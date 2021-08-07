تراند الفن: مصري الأصل.. الأمريكي عمرو الجزيري يحطم الرقم الأولمبي في منافسات السباحة

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 09:09 صباحاً - كتب- إبراهيم علي
حطم الأمريكي عمرو الجزيري الرقم الأولمبي في منافسات السباحة في الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.
ويعتبر عمرو الجزيري من أصول مصرية، وكان قد شارك بإسم مصر في أولمبياد 2008 في بكين، و2012 في لندن، و2016 بريو دي جانيرو.
وحطم الأمريكي -مصري الأصل- الرقم الأولمبي في منافسات السباحة في الخماسي الحديث في المجموعة السادسة بزمن 1:52:96 محرزاً 325 نقطة.
بينما جاء المصري أحمد الجندي في المركز الخامس في منافسات السباحة في الخماسي الحديث في المجموعة السادسة بزمن قدره 1.57.13 محرزاً 316 نقطة.
وجاء المصري أحمد حامد في المركز الثالث في منافسات السباحة في الخماسي الحديث في المجموعة الثانية بزمن قدره 2.06.58 محرزاً 297 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.