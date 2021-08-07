تراند الفن: مصري الأصل.. الأمريكي عمرو الجزيري يحطم الرقم الأولمبي في منافسات السباحة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 09:09 صباحاً - كتب- إبراهيم علي

حطم الأمريكي عمرو الجزيري الرقم الأولمبي في منافسات السباحة في الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

ويعتبر عمرو الجزيري من أصول مصرية، وكان قد شارك بإسم مصر في أولمبياد 2008 في بكين، و2012 في لندن، و2016 بريو دي جانيرو.

وحطم الأمريكي -مصري الأصل- الرقم الأولمبي في منافسات السباحة في الخماسي الحديث في المجموعة السادسة بزمن 1:52:96 محرزاً 325 نقطة.

بينما جاء المصري أحمد الجندي في المركز الخامس في منافسات السباحة في الخماسي الحديث في المجموعة السادسة بزمن قدره 1.57.13 محرزاً 316 نقطة.

وجاء المصري أحمد حامد في المركز الثالث في منافسات السباحة في الخماسي الحديث في المجموعة الثانية بزمن قدره 2.06.58 محرزاً 297 نقطة.