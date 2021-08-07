تراند الفن: أمريكا تهزم فرنسا وتتوج بذهبية كرة السلة للرجال في أولمبياد طوكيو

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 09:09 صباحاً - أدمن 46 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 16 زيارة
طوكيو- (د ب أ):
توجت أمريكا بالميدالية الذهبية الأولمبية في كرة السلة للرجال للمرة السادسة عشر في تاريخها بعدما تغلبت على فرنسا 87 / 82 اليوم السبت في المباراة النهائية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وفرض المنتخب الأمريكي تفوقه على منافسه الفرنسي في أغلب فترات المباراة حيث تفوق عليه في الربع الأول 22 / 18 وفي الثاني 22 / 21 والثالث 27 / 24 .
لكن الربع الأخير شهد منافسة شرسة بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة، حيث قلص الفريق الفرنسي الفارق الذي يتفوق به نظيره الأمريكي في المباراة ككل إلى ثلاث نقاط قبل عشر ثوان من صافرة النهاية، وأنهى المنتخب الفرنسي الربع الأخير بنتيجة 19 / 16 لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة.
وانتزع المنتخب الأمريكي بذلك الميدالية الذهبية للمرة الثامنة خلال آخر عشر دورات أولمبية اعتبارا من عام 1984.
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