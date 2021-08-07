تراند الفن: 7 فوائد مذهلة تحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الوجبات السريعة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 08:11 صباحاً - كتبت-شيماء مرسي

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فسيتعين عليك الحد من الإفراط في تناول الوجبات السريعة أو التوقف عن تناولها تماما، وذلك لأنها تضيف السعرات الحرارية والدهون المشبعة والصوديوم إلى جسمك دون أي قيمة غذائية.

ويوضح موقع “food.ndtv”، ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الوجبات السريعة؟

1- إنقاص الوزن:

يمكن أن يقلل الحد من الوجبات السريعة بشكل كبير من إجمالي عدد السعرات الحرارية التي نستهلكها في اليوم، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

ويعد تجنب الوجبات السريعة مثل رقائق البطاطس والأطعمة التي تحتوي على الجبن، طريقة بسيطة لتقليل تناول السعرات الحرارية.

2- تناول التغذية الجيدة:

من خلال التوقف عن تناول الوجبات السريعة، هناك مساحة أكبر للأطعمة الغنية بالمغذيات، كما أن تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون، سيوفر العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والبروتين والكالسيوم والفيتامينات.

3- تقليل المخاطر الصحية:

النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والمتحولة من الأطعمة مثل البطاطس المقلية أو البرجر أو الأطعمة المصنعة، يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول والسكري.

كما يزيد تناول الصوديوم كثيرًا من خطر الإصابة بأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم، ويقلل الابتعاد عن تناول مثل هذه المواد الغذائية من النظام الغذائي من مخاطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة.

4- البشرة الصافية والمتوهجة:

ما نأكله يظهر على بشرتنا، ومفتاح الحصول على بشرة جيدة، يكمن في الخيارات الغذائية التي نتخذها، لذا عندما تتوقف عن تناول الوجبات السريعة، تجد بشرتك تشعر بتحسن كبير.

5- تحسين الحالة المزاجية:

يمكن أن تتأثر الحالة المزاجية نتيجة تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة، مع الأخذ في الاعتبار أن الجسم لا يحصل على التغذية المطلوبة مما يؤدي فقط إلى اختلال التوازن، كما إن تزويد الجسم بالتغذية الكافية لأداء وظائفه بشكل صحيح يجعلنا نشعر بالسعادة نتيجة لذلك.

6- النوم بشكل أفضل:

الأطعمة السكرية الغنية بالدهون المهدرجة لا تؤدي إلى زيادة الوزن فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى اضطراب النوم، ويزيد السكر المضاف في العديد من المنتجات من نسبة السكر في الدم، ما يجعل من الصعب الحصول على نوم عميق، وسيؤدي تقليل الوجبات السريعة إلى نوم أكثر راحة وانتعاشًا في اليوم التالي.

7- تحسين تناغم العضلات:

إن اتباع نظام غذائي نظيف غني بالبروتينات الخالية من الدهون والغير معالجة يمكن أن يساعد في بناء عضلات قوية، كما أن تناول خيارات صحية مثل الفواكه والخضروات على فترات منتظمة سوف يتحكم في رغبتك في تناول الأطعمة غير الضرورية، “لذلك، إذا كنت تخطط لتقليل تناول الوجبات السريعة، فتأكد من عدم التوقف فجأة، بل امنح جسمك بعض الوقت للتكيف مع التغيير الجديد ورؤيته يتفاعل بشكل إيجابي مع أسلوب حياة صحي.