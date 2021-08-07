تراند الفن: 7 بذور فواكه تناولها يعزز صحتك.. عادة ما نتجاهلها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 07:10 صباحاً - كتبت-شيماء مرسي

الفاكهة هي واحدة من أفضل المكونات الغذائية، وبالإضافة إلى كونها لذيذة وحلوة، فهي مليئة أيضًا بمجموعة واسعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحتنا بشكل عام.

ونظرًا لأن الفاكهة تعمل كطبقة واقية للبذور، فإن استهلاك البذور له بعض الفوائد لصحتنا أيضًا، كما أورد موقع “brightside” الأمريكي.

1- بذور البطيخ لبشرة أفضل:

البطيخ هو فاكهة رائعة للغاية تذكرنا بالصيف وكل المشاعر السعيدة التي تأتي معها، ولقد اعتدنا على إزالة بذور البطيخ قبل تناول هذه الفاكهة.

ولكن هذه البذور مليئة بفيتامين ج ومضادات الأكسدة المستخدمة بشكل أساسي لعلاج حب الشباب والمساعدة في الحصول على بشرة أفضل بشكل عام.

طريقة تناول البذور: يمكن تحميص بذور البطيخ أو وضع القليل من زيت الزيتون والقليل من الملح عليها قبل خبزها في الفرن.

2- بذور البابايا لصحة الجهاز الهضمي:

إلى جانب المذاق الرائع، تعتبر البابايا فاكهة مغذية، وفوائدها معروفة بشكل لا شك فيه، بالإضافة إلى ذلك فإن بذور البابايا غنية بالأنزيم المعروف باسم غراء، والذي يساعد على تعزيز القدرات الهضمية.

كيف نأكل البذور: تناول بذور البابايا مفيد لجهازك الهضمي وصحتك بشكل عام، لذا يمكنك مضغها بالفاكهة وتذوقها طازجة، أو يمكنك حفظها واستخدامها كتوابل لسلطاتك.

3- بذور الرمان للتنحيف:

تحتوي هذه الفاكهة على العديد من العناصر الغذائية الأساسية للجسم، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

طريقة تناول البذور: للاستمتاع بفوائد بذور الرمان، تأكد من رشها على وجبات إنقاص الوزن أو عصرها من أجل صنع عصير صحي.

4- بذور الأفوكادو لصحة القلب والأوعية الدموية:

الأفوكادو هي واحدة من أكثر الفواكه صحة، ومع ذلك، فقد أثبتت بعض الأبحاث أن بذور الأفوكادو مصدر غير مستغل بشكل كافٍ وهي مفيدة للغاية لصحة القلب والأوعية الدموية.

طريقة تناول البذور: عند تقطيع الأفوكادو إلى شرائح، قم بإزالة القشرة ثم ضع البذور في الخلاط حتى تتشكل مسحوقًا يمكن استخدامه كإضافة للعصائر أو الشاي.

5-بذور البرتقال لزيادة الطاقة:

البرتقال مليء بالعديد من الفوائد الصحية، ومع ذلك، فإن البذور ليست أبدًا جزءًا من الوجبة الغنية بالبرتقال التي نحب الاستمتاع بها، ولكن ما لم نكن نعرفه هو أن تلك البذور يمكنها تسريع مستوى الطاقة في أجسامنا.

طريقة تناول البذور: يمكن تناول بذور البرتقال أثناء تناول البرتقال أو إضافتها فوق الوجبات والمشروبات لزيادة الطاقة.

6- بذور الكمثرى لأسنان صحية:

الكمثرى هي فاكهة تمتلك مجموعة متنوعة من الخصائص الطبية والبيولوجية المفيدة للغاية لصحة الإنسان، ومن ناحية أخرى، فإن البذور محملة بكميات عالية من العناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم الذي يساهم في نمو الأسنان والحفاظ عليها.

كيف تأكل البذور: إذا كنت لا تستمتع بالفاكهة ولكنك ترغب في تجربة البذور، يمكنك شرائها من متجر صحي واستهلاكها، علاوة على ذلك، يمكنك استخدام الزيت كمكمل طبيعي لإضافته إلى روتينك.

7- بذور فاكهة زهرة الآلام للصحة النفسية:

فاكهة العاطفة هي فاكهة صفراء أرجوانية أو ذهبية معروفة بمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية، ولكن من كان يعلم أن البذور يمكن أن تكون مفيدة لصحتنا مثل الفاكهة؟ ثبت أن بذور فاكهة العاطفة غنية بالمغنيسيوم، مما قد يساعد الأشخاص على إدارة مستويات القلق لديهم.

كيف تأكل البذور: من السهل في الواقع الاستمتاع ببذور فاكهة العاطفة حيث يمكنك صنع عصير من الفاكهة بالبذور.