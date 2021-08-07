تراند الفن: خاص.. افتتاح قسم شرطة المنيرة الغربية في الجيزة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - كتب – محمد شعبان: افتتحت وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق قسم شرطة المنيرة الغربية شمال الجيزة. ويتولى الرائد حسام العباسي منصب رئيس مباحث القسم، والعقيد وليد سميح مأمور القسم، والرائد أحمد فاروق نائب المأمور. ويندرج القسم حديث العهد تحت فرقة إمبابة والمنيرة التي يترأسها العقيد أحمد الوليلي كمفتشا للفرقة، والعميد هاني شعراوي رئيسا لقطاع الشمال. ويخدم القسم مساحة جغرافية كبيرة فضلا عن تخفيف الضغط على قسم شرطة إمبابة ومن ثم بسط السيطرة الأمنية بالمنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

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