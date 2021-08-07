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تراند الفن: جلسة تصوير جريئة لـ أماني كمال على شاطئ البحر

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏ساعتين مضت أخبار الفن والفنانين 16 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي

خضعت الفنانة أماني كمال، لجلسة تصوير جديدة كشفت عن صور منها.

وشاركت أماني، جمهورها ومتابعيها، صورا جريئة لها مع كلبها على شاطئ البحر من الساحل الشمالي.

واحتفلت الفنانة أماني كمال، في 18 يونيو الماضي، بعقد قرانها وحفل زفافها.

يذكر أن أماني كمال شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “الدايرة” مع النجوم: أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، مها أبوعوف، عماد رشاد، محمد علاء، تامر شلتوت، محمد علي رزق، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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