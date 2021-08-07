تراند الفن: جلسة تصوير جريئة لـ أماني كمال على شاطئ البحر

كتب- عبد الفتاح العجمي

خضعت الفنانة أماني كمال، لجلسة تصوير جديدة كشفت عن صور منها.

وشاركت أماني، جمهورها ومتابعيها، صورا جريئة لها مع كلبها على شاطئ البحر من الساحل الشمالي.

واحتفلت الفنانة أماني كمال، في 18 يونيو الماضي، بعقد قرانها وحفل زفافها.

يذكر أن أماني كمال شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “الدايرة” مع النجوم: أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، مها أبوعوف، عماد رشاد، محمد علاء، تامر شلتوت، محمد علي رزق، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.