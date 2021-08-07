تراند الفن: إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لـ صلاح عبد الله

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، رسالة للفنان الكبير صلاح عبد الله، بعد تحسن حالته بعد تعرضه لأزمة قلبية.

ونشرت إيمي، صورة لها مع عبد الله عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وعلّقت: “حمد الله على السلامة يا حبيبي”.

وكانت دنيا صلاح عبدالله، كتبت عبر صفحة والدها على “فيسبوك”، صباح يوم الجمعة: “سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله.. أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل.. أول امبارح بالليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت”.

أضافت: “ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة الغرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكره بإذن الله والدكاترة طمنونا أنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله، دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب، وزي ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن.. حالة وهتروح لحالها”.

ومن جانب آخر، ينتظر صلاح عبد الله عرض مسلسل “شقة 6” بطولة النجوم: روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هيا فياض، حمزة العيلي، وملك قورة وغيرهم، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.