تراند الفن: قطر تحرز برونزية كرة الطائرة الشاطئية للرجال بأولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏ساعتين مضت رياضة عربية وعالمية 16 زيارة

(د ب أ): أحرزت قطر اليوم السبت الميدالية البرونزية في كرة الطائرة الشاطئية للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، إثر فوزها على لاتفيا 2 / صفر في مواجهة حسم المركز الثالث. وتغلب الثنائي القطري أحمد تيجان وشريف يونس على الثنائي اللاتفي مارتينش بلافينش وإدجارس توكس 21 / 12 و21 / 18 . ويتنافس الفريقان النرويجي والروسي في وقت لاحق اليوم فيال مباراة النهائية التي تحسم الميداليتين الذهبية والفضية.

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