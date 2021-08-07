تراند الفن: كوريا الجنوبية تسجل 1823 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏ساعتين مضت عرب وعالم 15 زيارة

سول- (د ب أ):

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم السبت أن كوريا الجنوبية سجلت 1823 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 209 آلاف و228 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء. كما أضافت البلاد حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2114.​

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