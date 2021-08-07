تراند الفن: 8 مصادر للكربوهيدرات الصحية تساعدك على إنقاص الوزن.. منها الموز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 06:09 صباحاً - كتبت-شيماء مرسي

الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للحصول على الطاقة اللازمة لجسم الإنسان، بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من مصادر الكربوهيدرات الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن، وفق ما ذكر موقع “eatthis”.

1- البقوليات:

العدس والحمص والبازلاء والفول كلها أطعمة سحرية لفقدان دهون البطن، وفي دراسة بحثية لمدة أربعة أسابيع، وجد الباحثون أن تناول نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية يتضمن أربع حصص أسبوعية من البقوليات يساعد في إنقاص الوزن بشكل أكثر فعالية من نظام غذائي لا يشمل البقوليات،كما أن أولئك الذين تناولوا النظام الغذائي الغني بالبقوليات شهدوا أيضًا تحسنًا في مستويات الكوليسترول الضار LDL وضغط الدم الانقباضي.

2- الفاصوليا السوداء:

الفاصوليا مصدر كبير للبروتين الذي يحتوي على الألياف، وسيضمن ذلك عدم ارتفاع نسبة السكر في الدم وسيمنحك الطاقة لبناء العضلات التي تريدها، كما أن كوب واحد من الفاصوليا السوداء يحتوي على 12 جرامًا من البروتين و 9 جرامًا من الألياف، بالإضافة إلى أنها غنية بحمض الفوليك وفيتامين ب الذي يحفز نمو العضلات والنحاس الذي يقوي الأوتار، علاوة على ذلك، أظهرت دراسة Free Radical Research أن تناول أربع حصص أسبوعية من الفول أو البقوليات يسرع من فقدان الوزن.

3- الشوفان:

يتم تحميل الشوفان بالكربوهيدرات المعقدة ولكن يتم إبطاء إطلاق هذه السكريات بسبب الألياف، ولأن الشوفان يحتوي أيضًا على 10 جرامات من البروتين لكل نصف كوب، فإنه يوفر طاقة ثابتة ومفيد أيضا للعضلات، وهذه الألياف قابلة للذوبان، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4- البروكلي:

بالإضافة إلى درء سرطانات البروستاتا والثدي والرئة والجلد، يمكن أن يساعدك البروكلي على فقدان وزنك، ووفقًا للخبراء، يحتوي البروكلي على مغذيات نباتية تسمى سلفورافان التي تزيد من هرمون التستوستيرون وتحارب تخزين الدهون في الجسم، كما أنه غني بفيتامين C وهو عنصر غذائي يمكن أن يخفض مستويات الكورتيزول أثناء المواقف العصيبة.

5- الموز:

وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها مجلة Anaerobe أن النساء اللواتي تناولن موزة مرتين يوميًا كوجبة خفيفة قبل الوجبة لمدة 60 يومًا قللن من انتفاخ البطن بنسبة 50٪، حيث لا تعمل الفاكهة على زيادة البكتيريا التي تقاوم الانتفاخ في المعدة فحسب، بل إنها أيضًا مصدر جيد للبوتاسيوم، والذي يمكن أن يساعد في تقليل احتباس الماء، كما أن الموز غني بالجلوكوز، وهو سكر عالي الهضم، يوفر طاقة سريعة، كما أن محتواه العالي من البوتاسيوم يساعد على منع تقلصات العضلات أثناء التمرين، وتحتوي كل موزة متوسطة الحجم على حوالي 36 جرامًا من الكربوهيدرات الجيدة.

6- التفاح:

يعتبر التفاح أحد أفضل مصادر الألياف، ووجدت دراسة حديثة في مركز ويك فورست بابتيست الطبي أنه مقابل كل زيادة بمقدار 10 جرامات في الألياف القابلة للذوبان التي يتم تناولها يوميًا، تنخفض دهون البطن بنسبة 3.7 في المائة على مدى خمس سنوات.

7- البطاطا الحلوة:

إنها ملك الكربوهيدرات البطيئة (بمعنى أنها تُهضم ببطء وتجعلك تشعر بالشبع والحيوية لفترة أطول)، كما أن البطاطا الحلوة مليئة بالألياف والمغذيات ويمكن أن تساعدك على حرق الدهون، وذلك بفضل محتواها من الكاروتينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين، مما يمنع تحويل السعرات الحرارية إلى دهون، وتمنحك نسبة الفيتامينات العالية (بما في ذلك A و C و B6) المزيد من الطاقة.

8- التوت:

يحتوي كوب العنب البري على 21 جرامًا من الكربوهيدرات، كما أنه يحتوي على البالبوليفينول وهي مركبات كيميائية تمنع الدهون وتحرق دهون البطن بشكل فعال.