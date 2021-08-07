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تراند الفن: ياسمين صبري بـ”الأصفر” في أحدث ظهور لها على “إنستجرام”

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - أدمن ‏40 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 16 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

ياسمين ظهرت في الصور التي نالت إعجاب جمهورها، وهي ترتدي فستانا باللون الأصفر المزركش.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل”فرصة تانية”، والذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2020.

وشارك في بطولة المسلسل النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، وسارة الشامي وغيرهم، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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