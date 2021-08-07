تراند الفن: بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات رؤساء مباحث الجيزة الجدد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 04:10 صباحاً - كتب – محمد شعبان: اعتمد اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة حركة تنقلات لرؤساء القطاعات والمباحث، اليوم السبت. وشملت الحركة تولي الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، والرائد إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية، والرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد. وتضمنت الحركة تولي الرائد محمد فودة رئيسا لمباحث قسم شرطة الواحات، والرائد عبد الباقي أمين رئيساً لمباحث مركز شرطة أبو النمرس، الرائد محمد مجدي رئيسا لقسم شرطة العجوزة. كما تم نقل الرائد حسام العباسي ليشغل منصب رئيس مباحث قسم المنيرة، والرائد أحمد فرحات رئيسا لمباحث أوسيم. كما تولى المقدم إيهاب الصاوي منصب وكيل فرقة الجنوب، والمقدم عمرو البطران وكيلا لغرب الجيزة (بولاق الدكرور – الجيزة). وتولى العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، والعميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب والعميد عمرو البرعي رئيسا لقطاع أكتوبر. وتم تصعيد العميد هاني شعراوي ليشغل منصب رئيس قطاع الشمال، وتصعيد المقدم مصطفى خليل ليشغل منصب مفتش وسط الجيزة والعقيد مروان مشرف مفتشا لقطاع الشمال. وجاءت حركة النقلات مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

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