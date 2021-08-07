تراند الفن: 24 أغسطس.. هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة

يحيي النجم هاني شاكر حفلا غنائيا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، يوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس الجاري، على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

ويقدم أمير الغناء العربي عددا من أغاني زمن الفن الجميل، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر أغنياته من بينها: “بحبك أنا، بعد حبك، لو رحت بعيد، وعد منى، يا ريتنى، أنا قلبى ليك، غلطة، لو بتحب، لسة بتسألى، على الضحكاية، نسيانك صعب، ياريتنى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، أمرك، لو بتحب وجانا الهوى”.

جدير بالذكر أن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وتقام فعاليات الدورة الـ 29 للمهرجان لهذا العام خلال الفترة من 15 إلى 30 أغسطس الجاري، وتتضمن تنظيم 31 حفلل موسيقيل وغنائيل متنوعل تنطلق في الثامنة مساء الأحد 15 أغسطس وتستمر على مدار 16 يوما متصلة.

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