تراند الفن: بث_الأزهر_مصراوي.. مخالفة الأب والأم في الرأي هل يدخل ضمن العقوق؟

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتب- محمد قادوس:

في إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، تلقى فضيلة الشيخ محمد العليمي-عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: ما حكم مخالفة الأب والأم في رأي ما هل هذا يدخل في ناحية العقوق؟”.

فأجاب العليمي قائلاً: إن الأصل في الولد أن لا يفعل شيئا يخالف الوالد أو يخالف الوالدة ويترتب عليه غضب من الوالدين.

وعرض عضو الأزهر، سؤالا على نفسه وقال فيه: هل هذا الأمر يحتم على الولد أنه يكون رهن إشارة الوالد والوالدة في فكل ما يطلبونه منه، فأجاب على ذلك بأنه إذا كان الأمر الذي خالف فيه الولد والديه له الحق في المخالفة وبأدب ليس فيه مخالفة ولا استغلال أو سوء أدب مع الوالدين فلا مانع شرعاً ان يكون للإنسان رأي مخالف لرأي الوالد وعلى الولد ان يعبر برأيه بأدب واحترام.

وأضاف عضو الأزهر للفتوى عبر فيديو بثه مصراوي عبر صفحته على فيسبوك، أنه على الإنسان ألا ينسى مقام الأبوة والبنوة ويكون التعامل مع الآباء برقي وحب وأدب.