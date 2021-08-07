تراند الفن: هنا الزاهد ترقص في حفل زفاف إسراء طاهر (فيديو)

كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورة مع زوجها النجم أحمد فهمي، من حفل زفاف المنتجة إسراء طاهر، والذي أقيم مساء يوم الأربعاء 4 أغسطس الجاري، في أحد فنادق القاهرة.

كما نشرت هنا، مقطع فيديو ترقص خلاله مع العروس في حفل الزفاف، وعلّقت عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، قائلة: “ليلة زفاف إيجابية رائعة.. إسراء وسامح”.

وشهد حفل زفاف إسراء طاهر، حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن، بينهم: يسرا، منة شلبي، محمد فراج، بسنت شوقي، عبير صبري، هنا الزاهد، هنادي مهنا، أحمد فهمي، وأحمد خالد صالح وغيرهم.