تراند الفن: هنا الزاهد ترقص في حفل زفاف إسراء طاهر (فيديو)

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - أدمن 37 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة
كتب- عبد الفتاح العجمي
شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورة مع زوجها النجم أحمد فهمي، من حفل زفاف المنتجة إسراء طاهر، والذي أقيم مساء يوم الأربعاء 4 أغسطس الجاري، في أحد فنادق القاهرة.
كما نشرت هنا، مقطع فيديو ترقص خلاله مع العروس في حفل الزفاف، وعلّقت عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، قائلة: “ليلة زفاف إيجابية رائعة.. إسراء وسامح”.
وشهد حفل زفاف إسراء طاهر، حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن، بينهم: يسرا، منة شلبي، محمد فراج، بسنت شوقي، عبير صبري، هنا الزاهد، هنادي مهنا، أحمد فهمي، وأحمد خالد صالح وغيرهم.
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