تراند الفن: مصطفى كامل وأسرته يغادرون المستشفى بعد إصابتهم بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان مصطفى كامل، مغادرته وأسرته من مستشفى العجوزة بعد إصابتهم مؤخرا بفيروس كورونا.

وقال كامل، في بيان له، إنه وأسرته يخضعون لبروتوكول العلاج في المنزل بناء على طلب الأطباء.

ووجه “كامل” الشكر لوزارة الصحة والوزيرة هالة زايد والدكتور خالد مجاهد، على ما قدموه من جهد ومساندة واهتمام.

كما تقدم بوافر الشكر والتحية لطاقم أطباء مستشفى العجوزة وطاقم التمريض، مختتما: “لا نملك إلا رفع أيادينا في الصلاة داعين الله أن يجزيهم عما قدموه لنا خير الجزاء”.

وخضع الفنان مصطفى كامل للعلاج مؤخرا في عزل مستشفى العجوزة، إثر إصابته وزوجته ووالدته بفيروس كورونا.

الفنان مصطفى كامل طرح مؤخرا أغاني “ضحكتي” و”البيت”، من ألبومه “وجع قلبي”، الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.