تراند الفن: بث_الأزهر_مصراوي.. حكم إرسال الروابط الدينية عبر وسائل التواصل وهبة ثوابها للميت

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت الدين والحياة 14 زيارة
كتب-محمد قادوس:
في إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، تلقى فضيلة الشيخ محمد العليمي-عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: ما حكم إرسال الروابط الدينية ومن خلال وسائل التواصل المختلفة وهبة ثوابها إلى الميت؟”.
فأجاب العليمي قائلاً: إذا كانت هذه المعلومة الدينية صحيحة ولا يترتب عليها أي فساد مجتمعي أو أخلاقي أو ديني، وصاحب الحق في هذا الرابط أو في هذه المعلومة لا بأس عنده من نشر هذا الرابط أو هذه المعلومة، ويكون له الأجر على هذا الأمر طالما كانت نيتك نية صادقة وصالحة.
وأضاف عضو الأزهر للفتوى عبر فيديو بثه مصراوي عبر صفحته على فيسبوك، بأنه يجوز شرعًا للإنسان ان يهب ثواب هذا العمل للمتوفى.
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