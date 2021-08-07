تراند الفن: أوس أوس ينشر صورا من العرض الأول لمسرحية “شمسية وأربع كراسي”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت أخبار الفن والفنانين 12 زيارة
كتب- عبد الفتاح العجمي
شارك الفنان محمد أسامة “أوس أوس”، جمهوره ومتابعيه، صورا من العرض الأول لمسرحية “شمسية وأربع كراسي” على مسرح الساحل.
ونشر أوس أوس، الصور عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وعلّق: “من افتتاح مسرحية شمسية وأربع كراسي.. المنتج الكبير عصام إمام.. وحبيبي وأخويا الإعلامي الجميل إبراهيم فايق.. والفنان الجميل صبحي خليل.. وعمنا عم ناصر البرنس.. يارب تكونوا اتبسطوا والعرض عجبكم.. مستنينكم كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع على مسرح الساحل”.
وبدأ عرض مسرحية “شمسية وأربع كراسي” يوم الخميس 5 أغسطس بالساحل الشمالي، بعد الانتهاء من البروفات الكاملة للمسرحية، وتُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.
العرض بطولة النجوم: أشرف عبد الباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.
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