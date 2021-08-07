تراند الفن: ليلى علوي مع أصدقائها على الشاطئ في أحدث ظهور (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏ساعتين مضت أخبار الفن والفنانين 15 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة مع أصدقائها. ونشرت ليلى مجموعة من الصور مع أصدقائها على الشاطئ عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وأعربت عن سعادتها باليوم. ومن جانب آخر، عُرض لـ ليلى علوي مؤخرا في السينمات، فيلم “ماما حامل” تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم. العمل شارك في بطولته النجوم: بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، وهدى الأتربي وغيرهم.

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