تراند الفن: داليا البحيري عن مشاركتها بمسرحية “أبو العربي”: هاني رمزي “سلسل” لأقصى درجة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت أخبار الفن والفنانين 11 زيارة

كتب- حسن مرسي: أعربت الفنانة داليا البحيري، عن سعادتها البالغة بعد عودتها للعمل مع الفنان هاني رمزي في مسرحية “أبو العربي”. وقالت البحيري، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، مساء الجمعة، إن تحب العمل مع هاني كونه ممثلًا مريحًا لأقصى درجة، مؤكدة أنها لا تشعر أنها تعمل مع نجم يضع الكثير من الطلبات. وأضافت: “هاني رمزي حد طيب وسلس جدًا، والناس كلها تعرف عنه كده”، موضحة أنه سعدت كثيرًا منذ عرض المسرحية عليها، مشيرة إلى أنها لم تتواصل مع هاني فور إبلاغها بالعمل، لكنها آثرت الانتظار لحين إتمام الاتفاق على خوض الدور.

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