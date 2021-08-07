تراند الفن: ٢٠ يوما حتى تحللت جثته.. مأساة مسن تركته ابنته بمفرده في شقة بالعمرانية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتب – محمد شعبان:

تفاصيل صادمة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور على جثة مسن في حالة تعفن رمي داخل شقة بالعمرانية.

وتبين أن المسن كان يقيم مع ابنته لكنها تركته مؤخرا ليعيش بمفرده غير عابئة بتقدمه في العمر وحالته الصحية.

منذ ٢٠ يوما فارق الأب الحياة دون أن يشعر به أحد. طوال تلك الفترة لم تتردد ابنته عليه لزيارته حتى تحللت جثته واكتشف الجيران الوفاة بسبب الرائحة الكريهة.

تلقى مأمور قسم العمرانية إشارة من شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بشارع مسجد الرحمن.

وتبين بالفحص تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، أن سبب الرائحة هو جثة مسن متحللة في حالة تعفن رمي.

المعاينة الأولية بقيادة الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية ومعاونه الرائد هاني عجلان أشارت إلى أن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.