تراند الفن: النشرة الدينية| ضوابط الحديث بين الرجل والمرأة وحكم وضع الأذان على الموبايل وذكرى وفاة شيخ البخاري

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 03:09 صباحاً - كتبت – آمال سامي: يقدم إسلاميات مصراوي النشرة الدينية لأبرز الموضوعات والفتاوى الدينية، والتي تم نشرها أمس الجمعة. تابعوا أبرز الموضوعات في الروابط التالية: أقرأ يوميًا سورتي البقرة والملك قبل النوم.. فهل تكفيان؟.. وأمين الفتوى: الذكر والقراءة حيث يجد المسلم قلبه

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