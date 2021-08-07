تراند الفن: نور إيهاب على الشاطئ ونرمين الفقي مع أصدقائها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر “إنستجرام”، صورة لها من جلسة تصوير جديدة خضعت لها على أحد شواطئ البحر الأحمر.

باميلا الكيك

ونشرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، صورة لها بالأسود عبر حسابها بموقع “إنستجرام”.

بسمة داود

ونشرت الفنانة بسمة داود، صورة لها عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، ونالت إعجاب متابعيها.

تامر عاشور

ونشر الفنان تامر عاشور، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

مصطفى خاطر

ونشر الفنان مصطفى خاطر، صورة على شاطئ البحر عبر موقع “إنستجرام”.

نرمين الفقي

ونشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة لها مع أصدقائها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

نور إيهاب

ونشرت الفنانة نور إيهاب، صورة لها على الشاطئ من مدينة العلمين الجديدة عبر موقع “إنستجرام”.

هنا شيحة

ونشرت الفنانة هنا شيحة، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، ونالت إعجاب متابعيها.

هدى الإتربي

ونشرت الفنانة هدى الإتربي، صورة لها عبر شاطئ البحر على موقع “إنستجرام”.

نوران أبو طالب

ونشرت الفنانة نوران أبو طالب، وهي تمسك بـ”جيتار” عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.