تراند الفن: مركز أمريكي: احتمالية إصابة غير المطعمين ضد كورونا ضعف المطعمين

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن 36 دقيقة مضت عرب وعالم 13 زيارة
واشنطن – (أ ش أ):
أظهرت دراسة صدرت، اليوم الجمعة، عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي أن الأشخاص غير المطعمين أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ضعف احتمالية إصابة من تم تطعيمهم بجرعتين.
وخلصت الدراسة التي نشرت نتائجها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إلى أن غير الملقحين كانوا أكثر عرضة بنسبة 2.34 مرة للإصابة بـ (كوفيد-19) مرة أخرى.
ويعارض التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات الصادر عن مراكز السيطرة على الأمراض الحجة القائلة إن الأشخاص المصابين سابقًا بفيروس كورونا لا يحتاجون إلى اللقاح؛ لأن المناعة الطبيعية توفر حماية كافية.
وأوصى المركز بالفعل بتطعيم الأشخاص المصابين سابقًا بـ (كوفيد-19) لمزيد من الحماية.
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