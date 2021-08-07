تراند الفن: هاني رمزي: “داليا البحيري دايمًا وش السعد عليا”

كتب- حسن مرسي:

أشاد الفنان هاني رمزي، بزميلته الفنانة داليا البحيري، التي تتعاون معه في مسرحية “أبوالعربي في ميشن إيمبوسيبل”، موضحًا أنه يعتبرها مثل أخته وواحدة من عائلته.

وأضاف رمزي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، مساء الجمعة: “من وقت فيلم محامي خلع مشتغلناش مع بعض، لكن اشتغلنا مع بعض في المسرحية دي، وفرحت بالموضوع ده، وهي تعتبر وش السعد عليا”.

وأضاف الفنان هاني رمزي، أنهما عملا معًا في وقت سابق في حلقة من حلقات مسلسل من إنتاج سعودي – مصري، ولكنهما كانا ضيفا شرف، ولذلك فإن أول عمل كامل لهما معًا منذ فيلم “محامي خلع” هو المسرحية.