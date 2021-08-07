تراند الفن: مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي سبب غياب طاهر عن مواجهتي دجلة وسيراميكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن السبب وراء غياب لاعب فريقه طاهر محمد طاهر عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي منذ العودة اليابان حيث كان يُشارك ضمن القائمة الأساسية للمنتخب الإوليمبي في إولمبياد طوكيو 2020.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن طاهر محمد طاهر تعرض لكدمة قوية في “إبهام القدم” وتسببت في ورم خلال المباراة الأولي للمنتخب الأولمبي أمام اسبانيا.

ونوه المصدر ذاته إلى أن اللاعب تحامل على نفسه وشارك في مباريات المنتخب الأولمبي وهو ما كان سببًا في ظهوره بمستوي لم يلق إشادة كبيرة في المباراة الأخيرة أمام البرازيل.

وأنك المصدر تصريحاته بالتشديد على أن الجهاز الطبي للأهلي فضل منح طاهر راحة عقب فحصه طبيًا حتى بدأت الأمور تستقر نسبيًا ليتم تجهيزه حاليًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وتغيب طاهر محمد طاهر عن مواجهة الأهلي مع وادي دجلة الماضية وخرج من قائمة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها مساء غد بملعب الأهلي we السلام