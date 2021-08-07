تراند الفن: ٢٢ مصابا في حادث مروع بطريق الكريمات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب – محمد شعبان: أصيب ٢٢ شخصا في حادث تصادم مروع بطريق الكريمات جنوب الجيزة، الجمعة. تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه بنطاق مركز أطفيح. وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن إصابة ٢٢ شخصا. ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، ودفعت المرور بأوناش إغاثة لرفع آثار الحادث. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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