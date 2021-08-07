تراند الفن: مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل المفاوضات الأهلي لضم بيرسي تاو والصفقة تقترب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب – محرر مصراوي:

كشف مصدر أن إدارة برايتون الإنجليزي قد أبدت موافقة مبدئية على طلب نظيرتها بالأهلي في تخفيض المقابل المادي الذي تريده لإتمام صفقة انتقال بيرسي تاو للقلعة الحمراء، من أجل دعم بطل إفريقيا في الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحاته ليلاكورة أن إدارة الأهلي بذلت جهود كبيرة علي مدي اليومين الماضيين لإقناع مسئولي برايتون بتخفيض مطالبها المادية للتخلي عن اللاعب للقلعة الحمراء.

وأضاف: “طلب برايتون الحصول على 4 ملايين يورو في البداية ولكن الأهلي لم يقبل دفع هذا المبلغ وعرض دفع مليون ونصف المليون يورو فقط”.

وأوضح: “وافق برايتون أن تتم الصفقة بمقابل 2 مليون و700 ألف يورو ودار نقاش اليوم داخل الأهلي ولكن تمسك مسئولي القلعة الحمراء بأني أقصي رقم ستدفعه الأدارة الحمراء هو مليون و750 ألف يورو فقط”.

وتابع: “الصفقة لم تتوقف كما يردد البعض وسوف تتم في غضون ساعات قليلة.. كان من الممكن أن تنتهي ولكن القدرات الفائقة لمسئولي الأهلي في التفاوض تسببت في نزول القيمة المالية للصفقة إلي ذلك”.

واختتم قائلًا: “سوف تتم الصفقة وهذا أمر أصبح في حكم المؤكد خاصة أن رغبة بيرسي تاو هي اللعب في الأهلي ويضغط بكل قوة من أجل إتمام تلك الخطوة ووقع فعلياً على تعاقد لمدة ثلاث سنوات”.

ويعمل الأهلي من أجل انهاء الصفقة مقابل 1.75 مليون يورو، وذلك ليكون بيرسي تاو أحد أبرز الصفقات التي يسعى من خلالها بيتسو موسيماني لتطبيق فلسفته مع الفريق.

وصرح موسيماني في وقت سابق بأنه يرغب في التعاقد مع بيرسي تاو، وأن الأمر ممكنًا، لكنه لم يحسم بشكل نهائي بعد.

وينتهي تعاقد بيرسي تاو مع برايتون في صيف 2022، وهو ما يعني حق اللاعب في التوقيع لأي فريق بداية من يناير المقبل، الأمر الذي يدعم استراتيجية الأهلي في التفاوض مع النادي الإنجليزي.