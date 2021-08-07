تراند الفن: عمر كمال: “مشاهداتي أعلى من محمد رمضان لكن استحالة أقول أنا نمبر وان” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب- عبد الفتاح العجمي
قال الفنان عمر كمال، إن مشاهدات أغانيه تتخطى أعمال الفنان محمد رمضان، ورغم ذلك لا يُطلق على نفسه لقب “نمبر وان”.
وقال كمال، خلال حلوله ضيفا على الإعلامي نزار الفارس مقدم برنامج “مع الفارس عبر قناة “الرشيد” العراقية: “أنا عمر بجيب أعلى الإيرادات، لكن استحالة أقول أنا نمبر وان”.
أضاف: “عندي أغاني كتير معدية أغاني محمد رمضان يبقى أقول أنا نمبر وان! لأ مقولش أنا نمبر وان، رغم أن الأغاني بتاعتي كلها معدية محمد رمضان”.
تابع: “محمد رمضان أعلى أغنية عنده (إنساي) جايبة 330 مليون مشاهدة، إحنا جايبين أرقام أعلى، لكن هو برضو فنان له جمهوره وله حتته”.
يذكر أن عمر كمال طرح في 8 يونيو الماضي، فيديو كليب “أوعدك” مع النجمة سمية الخشاب، وحقق حتى الآن نحو 12 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.
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