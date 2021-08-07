تراند الفن: توقعات الأبراج اليوم 7-8-2021: يوم صعب لـ الحوت.. والغيرة تحيط بـ السرطان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - برج الحمل

قد ترغب فقط في ترك الأمور تسير ومعرفة أين ينتهي بك الأمر غدًا قبل اتخاذ أي خطوات رئيسية

برج الثور

يعد الاندماج مع المجموعة أمرًا ضروريًا للحفاظ على زخم الطاقة

برج الجوزاء

ابذل قصارى جهدك لاتباع نهج مريح وكن واثقًا من أن الأمور ستسير على ما يرام.

برج السرطان

قد يشعر الآخرون بالغيرة منك ومن أسلوب حياتك، لذا فهم يحاولون العثور على خطأ في الأشياء التي تفعلها.

برج الأسد

قد يكون لديك أيضًا بعض الشك الذاتي حول أفعالك، كن واثقًا من أنك على الطريق الصحيح في جميع الأوقات

برج العذراء

قد تشعر وكأنك تقوم بكل العمل من أجل الآخرين ولا تحصل على أي شيء في المقابل، المفتاح هو التأكد من أنك تفعل الأشياء التي تفعلها لأنك تريد ذلك، افعلها من أجلك لا للآخرين.

برج الميزان

حاول ألا تصاب بالإحباط بسبب أي شيء يحدث، وضع في اعتبارك أن هذا أيضًا سوف يمر، وستتضح الأمور مرة أخرى.

برج العقرب

ركز على المعلومات القادمة في طريقك اليوم، وحاول ألا تبالغ في الانفعال بشأن عواقب المعلومات.

برج القوس

لا تنخدع بالاعتقاد بأن أي شيء تفعله هو بالضرورة خطأ أو سيئ لمجرد أن شخصًا ما لا يوافق عليه.

برج الجدي

هناك موجة كبيرة من الطاقة العاطفية التي لا تنضب، كن على اطلاع لأنه من المحتمل أن تظهر مثل هذه المواقف وتضيف كثافة إلى رحلتك.

برج الدلو

قد يتوق قلبك إلى الارتباط الوثيق مع شخص آخر، ابذل قصارى جهدك للبقاء إيجابيًا

برج الحوت

قد تكون في وضع صعب اليوم، يجب أن تنتبه جيدًا حتى لا يستغلك أحد.