تراند الفن: نظر دعوى نقل اختصاصات “الأوقاف” لشيخ الأزهر اليوم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - أدمن ‏47 دقيقة مضت حوادث وقضايا 13 زيارة

كتب – محمود الشوربجي: تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبد الحليم حامد المحامي المُطالب فيها بنقل كافة اختصاص وزير الأوقاف إلى شيخ الأزهر. وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٨٠٨٠ لسنة ٧٥، بنقل كافة اختصاصات وزير الأوقاف إلى شيخ الأزهر، وأن تخضع دار الإفتاء المصرية لرئاسة شيخ الأزهر دون غيره.

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