تراند الفن: تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الميدالية البرونزية بين مصر وإسبانيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - كتب – محرر مصراوي: يستعد المنتخب المصري لكرة اليد لملاقاة نظيره الإسباني، في مباراة الميدالية البرونزية لكرة اليد رجال بدورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، صباح غد السبت. وكان المنتخب المصري قد خسر في نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي، فيما خسر نظيره الإسباني من الدنمارك. وأعلنت شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، عن إذاعة مباراة منتخب الفراعنة لكرة اليد أمام إسبانيا، على القناة المفتوحة beIN Sports XTRA 2. جدير بالذكر أن في حالة فوز منتخب مصر، سيكون قد حقق الميدالية البرونزية لتكون أول تكريم لفريق جماعي مصر في التاريخ الأولمبي. ويلعب منتخب الدنمارك بطل العالم، مع نظيره الفرنسي، في مباراة النهائي.

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