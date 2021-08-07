تراند الفن: مروة ناجي تطرح كليب “كيدهن عظيم” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 7 أغسطس 2021 12:09 صباحاً - أدمن ‏32 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 13 زيارة

كتب- عبد الفتاح العجمي طرحت المطربة مروة ناجي، فيديو كليب أحدث أغانيها “كيدهن عظيم”، عبر قناتها على موقع “يوتيوب”. “كيدهن عظيم” من كلمات محمود القباني وألحان محمد صبري وتوزيع جمال فتحي ومن إخراج محمد عواد، واستغرق تصويره 22 ساعة في منطقة المقطم. من جهة أخرى، انتهت الفنانة مروة ناجي من عرض مسرحية “ألمظ وسي عبده” بمدينة الإسكندرية، والتي استمر عرضها 15 ليلة متتالية على مسرح محمد عبد الوهاب. مسرحية “ألمظ وسي عبده” بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، طارق راغب، محمد عمر، عماد عبدالمجيد، محمد الخيام، صابر عبدالله، محمد طلبة، نورهان صالح، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، بالمشاركة الصوتية والسينمائية لـ”سيدة المسرح العربي” الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، من تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم وإخراج مازن الغرباوي.‏



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.